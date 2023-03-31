Хави о возвращении Месси:"Последний танец, как у Джордана"

Испанец считает, что сейчас не время об этом говорить.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал возможное возвращение Лео Месси в каталонский клуб.

Испанский специалист считает, что сейчас не время говорить о таких вещах, важнее сосредоточиться на текущем сезоне.

Также Хави заявил, что Лео - пример для подражания, а потому он будет первым, кто обрадуется его возвращению в Барселону.

"Я не думаю, что сейчас подходящее время говорить о возвращении Лео. Я дружу с ним, мы часто разговариваем, но сейчас не подходящее время. Ни для Лео, ни для блага клуба.

Я видел, как он растет. Он пример для подражания. Это нормально, что есть иллюзия его возвращения. Последний танец, как у Майкла Джордана. Это нормально, что люди взволнованы.

Я надеюсь, что смогу увидеть Лео в Барсе в любом качестве. Я буду первым, кто обрадуется его возвращению. Это клуб всей его жизни, он лучший игрок в истории, но сейчас не время для разговоров.

Через месяц мы можем выиграть два титула. Мы не должны говорить о возможных подписаниях или Месси, мы должны сосредоточиться на Эльче, Реале, на всем, что нас ждет", – сказал главный тренер Барселоны.

Напомним, ранее сообщалось, вице-президент Барселоны намекнул на возможное возвращение Лионеля Месси в клуб.