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Вице-президент Барселоны: У нас есть контакты с Месси. Я хочу, чтобы он вернулся

Лионель Месси все ближе ко второму пришествию в стан "сине-гранатовых".
Сегодня, 14:38
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вице-президент Барселоны Рафа Юсте высказался о потенциальном возвращении Лео Месси в клуб.

По словам функционера, у "сине-гранатовых" есть контакты с самым игроком и его окружением.

"У нас есть контакты с Месси. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся. Красивые истории в жизни должны заканчиваться хорошо.

Месси определенно любит клуб и город, поэтому мы надеемся, что сможем найти подходящие условия для продолжения его истории здесь", - заявил Юсте.

Напомним, ранее игрок Барселоны заявил, что команда будет рада возвращению Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

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