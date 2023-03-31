Вице-президент Барселоны: У нас есть контакты с Месси. Я хочу, чтобы он вернулся

Вице-президент Барселоны Рафа Юсте высказался о потенциальном возвращении Лео Месси в клуб.

По словам функционера, у "сине-гранатовых" есть контакты с самым игроком и его окружением.

"У нас есть контакты с Месси. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся. Красивые истории в жизни должны заканчиваться хорошо.

Месси определенно любит клуб и город, поэтому мы надеемся, что сможем найти подходящие условия для продолжения его истории здесь", - заявил Юсте.

Напомним, ранее игрок Барселоны заявил, что команда будет рада возвращению Месси.