Игрок Барселоны высказался о возвращении Месси

Серхи Роберто заявил, что в клубе всегда будут рады аргентинцу.

Футболист Барселоны Серхи Роберто прокомментировал вероятное возвращение в клуб Лионеля Месси.

По словам Роберто, аргентинского вингера примут в стане "сине-гранатовых" с распростертыми объятиями.

С распростертыми объятиями примем его. Кто не будет готов к возвращению Месси?

Но мы не хотим много говорить об этом, потому что решение должен принимать президент клуба, тренер или кто-то другой. Но что касается игроков, то мы ждем его уже сейчас", - сказал Роберто.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси сомневается в продлении контракта с ПСЖ.