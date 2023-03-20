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Игрок Барселоны высказался о возвращении Месси

Серхи Роберто заявил, что в клубе всегда будут рады аргентинцу.
Сегодня, 15:20
Серхи Роберто и Лионель Месси / Getty Images
Серхи Роберто и Лионель Месси / Getty Images

Футболист Барселоны Серхи Роберто прокомментировал вероятное возвращение в клуб Лионеля Месси.

По словам Роберто, аргентинского вингера примут в стане "сине-гранатовых" с распростертыми объятиями.

С распростертыми объятиями примем его. Кто не будет готов к возвращению Месси?

Но мы не хотим много говорить об этом, потому что решение должен принимать президент клуба, тренер или кто-то другой. Но что касается игроков, то мы ждем его уже сейчас", - сказал Роберто.

Напомним, ранее сообщалось, что Месси сомневается в продлении контракта с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона лео месси

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