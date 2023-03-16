Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ

Аргентинца смущает неопределенность того, куда будет двигаться проект.

Аргентинец Лионель Месси все с большей долей вероятности покинет ПСЖ следующим летом.

Как сообщает издание Marca, игрок начал сомневаться в целесообразности продления контракта с клубом.

Читай также: Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов

Вингер намерен оценить перспективы дальнешего проекта парижан прежде чем давать своего согласия на дальнейшее пребывание в клубе.

Также источник отмечает, что Месси не задумывается о переезде в Саудовскую Аравию и, вероятно, не примет предложение Аль-Хиляля, если таковое поступит.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за ПСЖ во всех турнирах.