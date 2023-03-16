Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ
Аргентинца смущает неопределенность того, куда будет двигаться проект.
Аргентинец Лионель Месси все с большей долей вероятности покинет ПСЖ следующим летом.
Как сообщает издание Marca, игрок начал сомневаться в целесообразности продления контракта с клубом.
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Вингер намерен оценить перспективы дальнешего проекта парижан прежде чем давать своего согласия на дальнейшее пребывание в клубе.
Также источник отмечает, что Месси не задумывается о переезде в Саудовскую Аравию и, вероятно, не примет предложение Аль-Хиляля, если таковое поступит.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за ПСЖ во всех турнирах.