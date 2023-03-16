iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ

Аргентинца смущает неопределенность того, куда будет двигаться проект.
Сегодня, 13:15
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Аргентинец Лионель Месси все с большей долей вероятности покинет ПСЖ следующим летом.

Как сообщает издание Marca, игрок начал сомневаться в целесообразности продления контракта с клубом.

Читай также: Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов

Вингер намерен оценить перспективы дальнешего проекта парижан прежде чем давать своего согласия на дальнейшее пребывание в клубе.

Также источник отмечает, что Месси не задумывается о переезде в Саудовскую Аравию и, вероятно, не примет предложение Аль-Хиляля, если таковое поступит.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 31 игре за ПСЖ во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ лео месси

Статьи по теме

Ключевой хавбек ПСЖ задумался об уходе из клуба Ключевой хавбек ПСЖ задумался об уходе из клуба
Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед готовит щедрое предложение по форварду сборной Франции Манчестер Юнайтед готовит щедрое предложение по форварду сборной Франции
Холанд отобрал у Мбаппе и ван Нистелроя бомбардирские рекорды Лиги чемпионов Холанд отобрал у Мбаппе и ван Нистелроя бомбардирские рекорды Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа15:01
Анри может вернуться к тренерской деятельности
Европа14:46
Ключевой хавбек ПСЖ задумался об уходе из клуба
Европа14:37
Центрбэк Александрии: Я говорил с Ротанем прежде, чем принять решение не играть за Украину
Бокс14:05
Известный тренер предположил, почему Фьюри не хочет реванша с Усиком
Европа14:02
Ливерпуль лишился своего хавбека до конца сезона
Лига Чемпионов13:56
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс13:54
Жена Усика опубликовала мем-предостережение для Фьюри
Формула 113:27
В Хаас ответили на обвинения в нарушение антиросийских санкций
Бокс13:24
"Рад, что у них нет пункта о реванше": Джойс намерен сразиться с победителем боя Фьюри - Усик
Европа13:15
Месси сомневается в целесообразности продления контракта с ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK