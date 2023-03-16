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Провал Месси, невероятный Холанд и камбек Челси: итоги 1/8 финала Лиги чемпионов

ISPORT раздает "награды" и подводит итоги первым матчам плей-офф ЛЧ.
Сегодня, 12:30
Холанд и Месси / Getty Images
Холанд и Месси / Getty Images

Завершились все 16 матчей первого раунда плей-офф Лиги чемпионов по итогам которых мы узнали всех участников четвертьфиналов.

ISPORT вспоминает самые интересные моменты противостояния всех команд в рамках 1/8 финала.

Самый интересный матч: Ливерпуль - Реал

Матч между Ливерпулем и Реалом на Энфилд Роуд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов стал одним из самых драматичных и интересных в текущем розыгрыше турнира, и точно самым интересным на этой стадии турнира. 

Мерсисайдцы забили два быстрых гола за 14 минут, к одному из которых привела чудовищная ошибка Тибо Куртуа, и казалось, что "сливочные" вряд-ли смогут оправиться от такого шока, однако, коллектив Карло Анчелотти не был бы самим собой, если бы не перевернул игру, как делал это не единожды в предыдущем сезоне Лиги чемпионов.

Уже до завершения первого тайма гости сравняли счет благодаря дублю Винисиуса Жуниора. Примечательно, что один из двух голов бразильца был забит также после ужасной игры в исполнении вратаря, а именно Алиссона Беккера, однако в этом случае своему голкиперу "помог" защитник "красных" Джо Гомез, отдавший неудобную передачу на партнера по команде.

Во время перерыва многие думали, что либо это все, что мы сегодня увидим в плане голов на футбольном поле, либо Юрген Клопп "разбудит" своих подопечных и они таки добудут победу, но ни один из этих сценариев не воплотился в жизнь. На деле мадридцы довели начатое до конца и разгромили хозяев со счетом 5:2.

Источник: Getty Images

Лучший перформанс: Холанд

Начиная с матча против Вулверхэмптона в АПЛ в конце января Эрлинг Холанд не впечатлял результативностью на том же уровне, который он демонстрировал в начале сезона и эта тенденция продолжилась в первом матче против РБ Лейпциг.

Однако, в ответном поединке Холанд компенсировал все с лихвой, отметившись сразу пятью голами. Еще в первом тайме норвежец записал на свой счет хэт-трик, а в начале второй половины встречи форвард окончательно похоронил "быков", забив еще дважды.

Есть ощущение, что нападающий мог продолжить издеваться над немецким клубом и далее, но на 62 минуте Пеп Гвардиола поставил точку в спектакле своего подопечного, заменив его.

Стоит сказать, что на ISPORT вы можете вспомнить, кто забивал пента-трик в Лиге чемпионов кроме Холанда.

Источник: Getty Images

Самые большие везунчики: Интер

Вряд-ли можно сказать, что "нерроадзурри" прошли в следующую стадию незаслуженно, однако также нельзя сказать и то, что на проход дальше не заслуживал Порту.

"Драконы" выглядели далеко не блекло на Сан-Сиро и должны были забивать еще там, однако, лишь пропустили от Хакана Чалханоглу.

Впрочем, апогея везение коллектива Симоне Индзаги достигло уже в гостевом поединке. Там португальский коллектив в концовке матча навалился на ворота Андре Онана и имели сразу три шанса забить гол, однако мяч так  ни разу не перешел линию ворот камерунского вратаря.

Источник: Getty Images

Если вы все еще не уверены в том, что Интер легко мог не пройти в следующую стадию турнира, то обратимся к языку цифр. Показатель xG по сумме двух матчей: 3.34 - 2.27 в пользу Порту.

Доминация тура: Наполи и Бенфика

Согласитесь, что Наполи и Бенфика далеко не те команды, которые принято считать одними из фаворитов Лиги чемпионов, но их великолепная игра на групповом этапе, а также везение во время жеребьевки, позволили им получить не самых сильных соперников в первом раунде плей-офф.

Тем не менее, ни Айнтрахт, ни Брюгге, не выглядели как мальчики для битья, но по факту таковыми и стали. Наполи не пропустил ни разу от своего соперника и одержал две уверенные победы как на выезде так и дома, забив в сумме пять голов.

Бенфика вообще пять голов забила только за второй матч, при этом и первый выиграла без вопросов. Полная доминация, которой скорее всего в следующем раунде уже не будет.

Источник: Getty Images

Разочарование тура: ПСЖ

По итогам прошедших матчей против Баварии и у фанатов парижан, и у нейтральных болельщиков мог возникнуть риторический вопрос: Что еще нужно этой команде, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов?

Да, коллективу Кристофа Галтье попался не самый слабый соперник в этой стадии турнира, но во-первых, они сами в этом виноваты, ведь на стадии группового этапа все было в их руках и ничего не мешало хотя бы раз обыгдителрать Бенфику, а во-вторых, а должен ли клуб подобного ранга списывать свои неудачи на тяжелый жребий?

ПСЖ, как и Порту, не совсем везло с реализацией, однако от французского клуба стоило бы ожидать более умелой игры в защите. Да, они не пропустили больше, чем были должны, но и не меньше, чем были должны, как зачастую бывает в клубах, где игра в обороне отлажена на 100%.

Да, в первом матче отсутствовал Мбаппе, а во втором Неймар, но у ПСЖ достаточная глубина скамейки, чтобы справляться с травмами ключевых исполнителей в отдельно взятых матчах. Можно задать еще один риторический вопрос: Должен ли клуб, в котором играет семикратный обладатель Золотого Мяча и, вероятно, лучший игрок в истории жаловаться на кадровые проблемы? Однако, Лионель Месси вновь не взял на себя лидерские качества в важнейший момент сезона.

И это подводит нас к, пожалуй, главной проблемой столичной команды - отсутствию характера. Клубы, которые выработали ментальность победителя в тяжелых условиях с легкостью могут перевернуть игру с ног на голову. Далеко за примером ходить не нужно, мы уже вспоминали про Реал. ПСЖ подобного делать не умеет, и неизвестно, когда научится этому.

Источник: Getty Images

Камбэк тура: Челси

Эта стадия турнира была небогатой на истории из разряда: "Птица Феникс востала из пепла", поэтому остается выделять, вообщем-то, довольно заурядное событие.

Коллектив Грэма Поттера добыл победу со счетом 2:0 после минимального поражения в гостевом матче и достаточно заслуженно прошел далее.

"Синим" немного помогло то, что в ответном матче не смог сыграть основной кипер "шмелей" Грегор Кобель, но не стоит умалять заслуг Челси, который смог собраться несмотря на ряд неудачных результатов в матчах внутреннего чемпионата.

Источник: Getty Images

Лучший чемпионат: Серия А

Вряд-ли перед стартом текущего розыгрыша ЛЧ кто-то мог сказать, что именно итальянский чемпионат дойдет до этой стадии турнира с наибольшим количеством участников.

Вероятнее всего, многие ожидали, что по классическому сценарию таким чемпионатом станет АПЛ или Ла Лига, но из Англии остались Ман Сити и Челси, а от Испании в следующей стадии выступит только Реал в то время, как Серия А отрядит в четвертьфинал три клуба.

Примечательно, что все три клуба прошли в следующую стадию в разном стиле. Наполи разнес своего оппонента, Интер "отскочил", а Милан показал нечто среднее между этими двумя сценариями. 

Подобное количество участников дает местным фанам надежду на то, что кого-то удастся увидеть и в полуфинале, и это точно случится, если мы увидим противостояние двух итальянских команд на следующей стадии, к примеру, миланское дерби, а там уже буквально один шаг до финала.

Источник: Getty Images

Напомним, что жеребьевка следующей стадии состоится уже завтра, 17 марта.

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