Вспомнить все: Пента-трики Лиги чемпионов

Во вторник, 14 марта, форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд сумел оформить пента-трик в ворота РБ Лейпциг (7:0) в рамках Лиги чемпионов, тем самым став лишь третьим игроком, которому покорилось данное достижение в турнире.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила напомнить своим читателям о двух других сверх-игроках, которые также смогли забить пять голов в одном матче Лиги чемпионов.

Лионель Месси издевается над Байером

В 2012-м году Барселона в 1/8 финала попала на Байер. Первый матч завершился победой каталонцев на выезде со счетом 3:1 и казалось бы, что уже все решено, однако один аргентинец не хотел так просто прощаться с соперником.

Лионель Месси вышел на ответную игру максимально заряженным. Уже с 25-й минуты форвард принялся уничтожать соперника. Сначала аргентинец перекинул голкипера Бернда Лено, выйдя с ним 1 на 1, а под занавес тайма удвоил преимущество своей команды точным ударом из пределов штрафной.

На 49-й минуте Лео повторил то же самое, что и в моменте с первым голом, однако теперь защитник попытался помешать нашему герою оформить хет-трик, но усилия оказались тщетными.

Далее Месси закатил мяч в пустые ворота после неуверенной игры на выходе от Лено. Жирную точку нападающий поставил на 84-й минуте ударом из-за пределов штрафной.

It’s been 11 years since Leo Messi dropped five on Bayer Leverkusen.



The first player ever to score five goals in a single Champions League game ✋



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/tcevOmhs66 — B/R Football (@brfootball) March 7, 2023

Луис Адриано уничтожил БАТЭ

Осенью 2014 года форвард Шахтера Луис Адриано в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов против БАТЭ положил целых 5 мячей. Бразилец записал себя в историю, как второй игрок, который сумел оформит пента-трик в ЛЧ.

Первая игра команд состоялась на выезде и там донецкий клуб знатно поиздевался над соперником. Шахтер уничтожил команду из Борисова со счетом 7:0.

Путь Адриано к пяти голам начался с реализованного пенальти на 28-й минуте. После этого бразилец занес мяч в ворота с прострела Шевчука, что спустя пару минут вновь повторил форвард с ассиста Вячеслава.

Угадайте, как забил Луис свой четвертый гол? Правильно, снова с прострела с левого фланга от Шевчука! На четырех голах бразилец не остановился и на 82-й минуте реализовал 11-метровый, став в один ряд с Месси.

ГОЛанд – машина для забивания

И самый свежий пример пента-трика в Лиге чемпионов. Норвежец Эрлинг Голанд и так уже успел стать знаковой личностью в истории Лиги чемпионов, а теперь установил еще одно достижение.

РБ Лейпциг очень пострадал от форварда Ман Сити, а если бы Пеп Гвардиола (кстати, два из трех авторов пента-триков сделали их под руководством испанца) не заменил его за полчаса до конца матча, то мы уже были бы свидетелями нового рекорда.

Что ж, интересно, как долго мы будем ждать следующего пента-трика в Лиге чемпионов? Кто его оформит? Может быть, в следующем сезоне Килиан Мбаппе?