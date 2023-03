Вспомнить все: Пента-трики Лиги чемпионов

Во вторник, 14 марта, форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд сумел оформить пента-трик в ворота РБ Лейпциг (7:0) в рамках Лиги чемпионов, тем самым став лишь третьим игроком, которому покорилось данное достижение в турнире.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила напомнить своим читателям о двух других сверх-игроках, которые также смогли забить пять голов в одном матче Лиги чемпионов.

В 2012-м году Барселона в 1/8 финала попала на Байер. Первый матч завершился победой каталонцев на выезде со счетом 3:1 и казалось бы, что уже все решено, однако один аргентинец не хотел так просто прощаться с соперником.

Лионель Месси вышел на ответную игру максимально заряженным. Уже с 25-й минуты форвард принялся уничтожать соперника. Сначала аргентинец перекинул голкипера Бернда Лено, выйдя с ним 1 на 1, а под занавес тайма удвоил преимущество своей команды точным ударом из пределов штрафной.

На 49-й минуте Лео повторил то же самое, что и в моменте с первым голом, однако теперь защитник попытался помешать нашему герою оформить хет-трик, но усилия оказались тщетными.

Далее Месси закатил мяч в пустые ворота после неуверенной игры на выходе от Лено. Жирную точку нападающий поставил на 84-й минуте ударом из-за пределов штрафной.

It’s been 11 years since Leo Messi dropped five on Bayer Leverkusen.



The first player ever to score five goals in a single Champions League game ✋



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/tcevOmhs66