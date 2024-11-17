Холанд определился с будущим на фоне слухов о переходе в чемпионат Испании

Нападающий Ман Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд определился со своим будущим.

Как сообщает издание Sport, ссылаясь на источники в Англии, форвард решил продлить контракт с Ман Сити, положив конец слухам о переходе в Реал или Барселону.

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Новый контракт футболиста будет действовать до 2028 года. По соглашению норвежцу повысят зарплату, но точные цифры остаются неизвестными.

Известно, что повысят также и фиксированную сумму выкупа. В действующем договоре она составляет 150 млн евро, а в новом будет составлять 200 млн евро.

В текущем сезоне Холанд провел 11 матчей в АПЛ, забив 12 голов.

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