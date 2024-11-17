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Манчестер Сити выпустит фильм о четвертом подряд чемпионстве

"Горожане" представят документальную ленту об уникальном достижении.
Сегодня, 11:39
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити анонсировал выход документального фильма по итогам прошлого сезона.

Лента будет посвящена уникальному достижению "горожан" в чемпионатах Англии - четвертому подряд чемпионству в АПЛ.

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В Сети был показан эпизод фильма с эмоциональной речью главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

"Вот почему никто не брал четыре титула Премьер-лиги подряд. Вот в чем причина. Потому что это невероятно тяжело. Друзья, вы должны взять на себя ответственность", - говорит наставник.

Релиз документального фильма запланирован на 20 ноября 2024 года, а доступна для просмотра лента будет на CITY+.

Ранее сообщалось, что Гвардиола принял решение относительно своего будущего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

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