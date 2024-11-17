Манчестер Сити выпустит фильм о четвертом подряд чемпионстве

Манчестер Сити анонсировал выход документального фильма по итогам прошлого сезона.

Лента будет посвящена уникальному достижению "горожан" в чемпионатах Англии - четвертому подряд чемпионству в АПЛ.

Читай также: Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2024/25: Ливерпуль обошел фаворитов

В Сети был показан эпизод фильма с эмоциональной речью главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

"Вот почему никто не брал четыре титула Премьер-лиги подряд. Вот в чем причина. Потому что это невероятно тяжело. Друзья, вы должны взять на себя ответственность", - говорит наставник.

Making history isn’t easy.



Get ready for the relentless ride of the 4-In-A-Row season! 🍿👀 pic.twitter.com/6ksZlknqzU — Manchester City (@ManCity) November 16, 2024

Релиз документального фильма запланирован на 20 ноября 2024 года, а доступна для просмотра лента будет на CITY+.

Ранее сообщалось, что Гвардиола принял решение относительно своего будущего.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!