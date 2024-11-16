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Гвардиола принял решение относительно своего будущего

Специалист продлит контракт с Манчестер Сити.
Сегодня, 18:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Международный перерыв отличный период для клубов, чтобы решить свои неигровые проблемы, чем и воспользовался Манчестер Сити.

Как сообщает Football Insider, "горожане" достигли согласия с Пепом Гвардиолой касаемо его будущего. Он продлит контракт со своим текущим клубом.

Испанец подпишет новое соглашение, которое продлится до конца июня 2026 года. Финансовые детали сделки остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший игрок Ман Сити выиграл суд против клуба .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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