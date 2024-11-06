Экс-игрок Сити выиграл судебный иск против клуба

Бывший защитник Манчестер Сити Бенджамен Менди выиграл судебное дело против клуба, сообщает Daily Mail.

Напомним, что француз судился с клубом касательно возмещения "несакционированных вычетов" из его заработной платы, пока он обвинялся в сексуальном насилии.

Менди требовал от клуба 11 млн евро, и получит большую часть суммы. Суд решил не удовлетворять иск полностью, так как пять месяцев игрок провел под стражей.

В ближайшее время Манчестер Сити обязан договориться с Менди о сумме и схеме выплат. Если же стороны не договорятся, то и этот вопрос придется решать в судебном порядке.

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