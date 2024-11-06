Экс-игрок Сити выиграл судебный иск против клуба
"Горожане" теперь должны крупную сумму Бенджамену Менди.
Бывший защитник Манчестер Сити Бенджамен Менди выиграл судебное дело против клуба, сообщает Daily Mail.
Напомним, что француз судился с клубом касательно возмещения "несакционированных вычетов" из его заработной платы, пока он обвинялся в сексуальном насилии.
Менди требовал от клуба 11 млн евро, и получит большую часть суммы. Суд решил не удовлетворять иск полностью, так как пять месяцев игрок провел под стражей.
В ближайшее время Манчестер Сити обязан договориться с Менди о сумме и схеме выплат. Если же стороны не договорятся, то и этот вопрос придется решать в судебном порядке.
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