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Экс-игрок Сити выиграл судебный иск против клуба

"Горожане" теперь должны крупную сумму Бенджамену Менди.
Сегодня, 13:59
Бенджамен Менди / Getty Images
Бенджамен Менди / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Сити Бенджамен Менди выиграл судебное дело против клуба, сообщает Daily Mail.

Напомним, что француз судился с клубом касательно возмещения "несакционированных вычетов" из его заработной платы, пока он обвинялся в сексуальном насилии.

Менди требовал от клуба 11 млн евро, и получит большую часть суммы. Суд решил не удовлетворять иск полностью, так как пять месяцев игрок провел под стражей.

В ближайшее время Манчестер Сити обязан договориться с Менди о сумме и схеме выплат. Если же стороны не договорятся, то и этот вопрос придется решать в судебном порядке.

Ранее также Аморим прокомментировал победу над Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бенджамен Менди

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