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Аморим - о победе над Сити: Когда я перейду в Манчестер Юнайтед, подход должен будет быть другим

Специалист попробовал снизить ожидания.
Сегодня, 10:39
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Главный тренер Спортинга Рубен Аморим прокомментировал итоги матча против Манчестер Сити.

Напомним, что накануне португальский гранд поиздевался над английским клубом, оформив уверенную победу.

Аморим заявил, что Гвардиола все еще более сильный тренер, чем он, и не стоит ждать от него чудес сразу после перехода в Манчестер Юнайтед.

"Пеп Гвардиола намного лучше меня на данный момент. Но я верю в свою новую команду. Мы начнем работу и будем развивать клуб и команду.

Когда я перейду в Манчестер Юнайтед, подход должен будет быть другим. Мало что возьму из Спортинга, потому что нам придется играть по-другому.

Однако что один клуб, что другой – исторические. Тем не менее это будет совсем другая игра.

Я определенно не буду ничего читать в Англии в течение шести месяцев. Я делал то же самое в Спортинге. Я не собираюсь ничего читать или иметь доступ к чему-либо. Это единственный способ выполнять работу", - приводит слова специалиста ESPN.

Напомним, что несмотря на пропущенные голы, Лунин получил неплохую оценку за матч.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Аморим

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