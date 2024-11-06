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Лунин - один из лучших игроков Реала в матче с Миланом по версии WhoScored

Украинца неплохо оценили несмотря на три пропущенных гола.
Сегодня, 00:52
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов Реал неожиданно уступил Милану.

Статистические порталы выставили оценки по итогам этого матча. Украинец Андрей Лунин получил 6.7 от портала Fotmob, а WhoScored поставил еще больше - 7.1

По мнению, первого сайта лучше Лунина сыграли Винисиус, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Орельен Чуамени. Что касается, второго источника, то он оценил лучше лишь Винисиуса и Мбаппе.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов реал Милан Андрей Лунин

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