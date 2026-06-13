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Футбол

Милан предложил контракт тренеру, провалившемуся в Манчестер Юнайтед

Рубен Аморим может возглавить итальянский клуб.
Вчера, 22:44       Автор: Игорь Мищук
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Уволенный в январе из Манчестер Юнайтед Рубен Аморим  может стать новым главным тренером Милана.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "россонери" на прошлой неделе провели переговоры с 41-летним португальским специалистом, а в субботу состоялась еще одна встреча сторон.

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По информации издания, итальянский клуб предложил кандидату на должность наставника команды контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон. На данный момент португалец является основным вариантом для "россонери".

Во главе Милана Аморим должен будет заменить отправленного в отставку после этого сезона Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда финишировал пятой в Серии А.

Напомним, что после нынешнего сезона Милан также провел чистку в руководстве клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Рубен Аморим

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