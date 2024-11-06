Великолепное прощание Аморима: Спортинг неожиданно разгромил Ман Сити

Португальский специалист хорошо прорекламировал себя фанам своей будущей команды, переиграв их принципиального соперника.

В рамках 4-го тура Лиги чемпионов Спортинг на своем поле встретился с Манчестер Сити

Гости быстро открыли счет, отличившись усилиями Фила Фодена уже на 4-ой минуте, но дальше все пошло не по их сценарию.

Уже на 38-ой минуте Виктор Дьокереш с ассиста Джовани Куэнды восстановил паритет, поэтому на перерыв команды ушли при равном счете.

А вот после перерыва счет очень быстро перестал быть равным. Буквально за считанные секунды после стартового свистка Нуну Сантуш вывел «львов» вперед, а менее чем через 5 минут Дьокереш оформил дубль.

На 69-ой минуте манкунианцы получили шанс восстановить интригу в матче, ведь в ворота их соперника назначили пенальти, но Эрлинг Холанд пробил в перекладину, окончательно похоронив уверенность «горожан» и их шансы на камбэк.

«Гвоздь в гроб» забил вышеупомянутый Дьокереш, оформив дубль и продемонстрировав Холанду, как надо реализовывать 11-метровые удары.

Спортинг - Манчестер Сити 4:1

Голы: Дьокереш, 38, 49, 80 (пенальти), Сантуш, 46 - Фоден, 4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!