"Они заслужили эти трофеи": тренер ПСЖ неожиданно поддержал Манчестер Сити

Накануне очного матча команд в Лиге чемпионов испанский Луис Энрике прокомментировал вердикт по делу о нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. По его мнению, результаты Мансити на футбольном поле заслуживают уважения.

"Если говорить только о футболе и о том, что я видел на поле, Манчестер Сити заслужил эти трофеи. Мне нравится, как они играют в футбол. Надо дождаться окончательного решения, но я надеюсь, что им удастся избежать такого наказания", — цитирует Энрике Reuters.

В среду, 14 октября, Манчестер Сити примет ПСЖ на стадионе Этихад в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, 29 сентября Премьер-лига сообщила, чтоМанчестер Сити признан виновным в серьезных финансовых нарушениях. По данным расследования, клуб использовал фиктивные коммерческие контракты, чтобы завышать доходы и занижать расходы на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Сити на протяжении всего разбирательства отрицал нарушения и обжаловал вердикт. Среди возможных санкций — штраф, снятие очков, вылет из Премьер-лиги и лишение завоеванных титулов.

Окончательное решение по делу пока не принято.

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