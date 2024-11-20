Защитник клуба МЛС: Лига создала все условия, чтобы Месси сиял

Защитник клуба Сан-Хосе Эртквейкс Карлос Акапо высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

По словам футболиста, болельщики приходят на стадионы только для того, чтобы вживую увидеть как играет Лео.

«Его приезд в США был потрясающим. Это заметно во всем. Люди идут на стадионы, чтобы увидеть именно его».

Акапо также отметил, что лига приложила усилия для того, чтобы Месси было комфортно в США.

"С момента его прихода в МЛС созданы все условия для того, чтобы Месси сиял", - сказал Карлос в интервью изданию AS.

Ранее сообщалось, что Интер Майами рассматривает двух специалистов с которыми пересекался Месси на пост тренера.

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