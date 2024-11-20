Хави и Маскерано - одни из главных претендентов на пост главного тренера Интера Майами

Американский Интер Майами определился с потенциальными кандидатурами на пост главного тренера клуба.

После увольнения Херардо Мартино, который ранее тренировал Барселону и сборную Аргентины, "розовые" точно рассматривают двух специалистов, оба из которых имеют прошлое связанное с упомянутой уже Барсой.

По данным издания Miami Herald, руководство клуба может назначить на пост главного тренера ныне безработного Хави или наставника сборной Аргентины до 20 лет Хавьера Маскерано.

Отметим, что Маскерано не работал на клубном уровне. Ранее он отметился интересным поступком во время контрольного матча «альбиселесте».

Напомним, что Мартино был назначен на пост рулевого Интер Майами в 2023 году. Под руководством Херардо клуб выиграл Кубок Лиг и побил рекорд Нью-Ингленд Революшн. по количеству набранных очков в регулярном сезоне МЛС, однако, вылетел в первом раунде плей-офф, как собственно и Нью-Ингленд

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