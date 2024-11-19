Кривцов и Месси остались без главного тренера
Херардо Мартино подал в отставку.
Главный тренер Интер Маями Херардо Мартино подал в отставку, сообщает GiveMeSport.
Напомним, аргентинский специалист стал во главе клуба в прошлом году. Под его руководством Интер заработал рекордные 74 очка в регулярном чемпионате.
Однако неожиданно уступили Атланте на старте плей-офф, но, как сообщается, не это стало причиной отставки специалиста.
Мартино ушел с поста сам по личным причинам, однако детали пока неизвестны.
Ранее также сообщалось, что Гвардиола должен определиться с будущим в январе.
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