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Манчестер Сити ожидает услышать ответ Гвардиолы в январе

Специалиста никто не торопит.
Сегодня, 20:00
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити ожидает, что Пеп Гвардиола даст окончательный ответ в скором времени, пишет ESPN.

Руководство клуба не планирует давить на испанца и требовать немедленный ответ из уважения к его заслугам. Однако никто из них не уверен, какое решение примет специалист.

Как пишет издание, испанец будет опираться на два ключевых фактора - мнение его семьи и мнение его игроков.

Ожидается, что Гвардиола проинформирует клуб в начале января касательно того, будет ли он продлевать контракт с Сити. Если нет, то у клуба будет время найти ему преемника.

Манчестер Сити уже начал просматривать возможные кандидатуры, больше всего их заинтересовал тренер Байера Хаби Алонсо.

Ранее также сообщалось, что Сити и Реал могут сойтись в борьбе за французского защитника.

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