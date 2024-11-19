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Английские клубы могут помешать Реалу залатать дыру в обороне

Кастелло Лукеба интересен не только мадридцам.
Сегодня, 19:30
Кастелло Лукеба / Getty Images
Кастелло Лукеба / Getty Images

Защитник РБ Лейпциг Кастелло Лукеба интересен ряду клубов, пишет FootballTransfers.

21-летний француз считается одной из главных целей Реала на летнее траснферное окно. Череда травм в защитной линии может вынудить мадридцев активно действовать на трансферном рынке.

Но так как Лукеба считается одним из самых талантливых центральных защитников сейчас, Реал не единственный клуб, который за ним следит.

Манчестер Сити уже планирует омоложение защиты, так как Кайлу Уокеру и Джону Стоунсу уже 34 и 30 лет соответствнно. Лукеба для "горожан" также является приоритетным вариантом.

А еще француз интересен Челси, который уже доказали, что готовы платить любые деньги за молодых талантливых игроков.

Ранее также сообщалось, что также английским клубам интересен звезда Милана.

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