Звезда Милана может снова оказаться в АПЛ

Вингер Милана Кристиан Пулишич может вернуться в АПЛ, пишет Calciomercato.

Напомним, что в итальянский клуб игрок перешел из Челси, где сумел реанимировать карьеру и стать важной частью команды.

Теперь же на Пулишича претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Вест Хэм. Мерсисайдцы уже посматривают на вероятные замены Кьези, который наоборот может вернуться в Италию.

МЮ и Вест Хэм ищут же для себя оптимальные варианты на правый край атаки. Трансфермаркт оценивает американца в 50 млн евро, и это деньги, от которых руководству «россонери» будет непросто отмахнуться.

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