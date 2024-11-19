Дженоа Малиновского определилась с кандидатурой нового главного тренера

Генуэзский клуб собирается отправить в отставку Альберто Джилардино и уже нашел ему замену.

Итальянская Дженоа, за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, из-за неудачных результатов в нынешнем сезоне в ближайшее время намерена провести смену главного тренера.

С поста наставника "грифонов" будет уволен Альберто Джилардино, а его место, как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, займет Патрик Виейра.

По информации источника, с 48-летним французским специалистом уже существует договоренность и приступить к исполнению своих обязанностей во главе генуэзской команды он должен на этой неделе. Контракт нового тренера с "россоблу" будет рассчитан до 2026 года.

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Ранее Виейра работал в академии Манчестер Сити, а также был главным тренером Нью-Йорк Сити, Ниццы, Кристал Пэлас и Страсбурга.

Джилардино возглавляет Дженоа с декабря 2022 года, и под его руководством команда вернулась в Серию А. В текущем сезоне "россоблу" после 12 сыгранных матчей с десятью очками занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата, а также вылетели из Кубка Италии, потерпев поражение в дерби с Сампдорией.

Ранее сообщалось, что известный рестлер принял участие в промо нового комплекта формы Дженоа.

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