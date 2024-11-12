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Известный рестлер принял участие в промо нового комплекта формы Дженоа Малиновского

Undertaker сфотографировался в футболке "грифонов".
Сегодня, 21:33
Undertaker / Getty Images
Undertaker / Getty Images

Итальянская Дженоа продолжает работать в продвижении своего бренда благодаря известным людям из других сфер.

Пресс-служба «грифонов» опубликовала серию снимков легендарного рестлера Марка Уильяма Келвея также известного как Undertaker в недавно представленных футболках.

Третий комплект формы выполнен в черном цвете с золотистыми вставками. Его официальная презентация с участием ряда итальянских рэперов состоялась две недели назад.

Отметим, что Дженоа не впервые пользуется услугами звезд для различных промо.

В прошлом году в презентации третьего комплекта формы принимала участие американская певица албанского происхождения Рита Ора, а в рекламной кампании, которая продвигала продажу абонементов на домашние матчи клуба использовалась песня известной в Италии певицы Аннализы Скарроне, которую позже активно начали использовать фанаты команды, за которую выступает Руслан Малиновский.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа рестлинг Undertaker

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