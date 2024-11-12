Известный рестлер принял участие в промо нового комплекта формы Дженоа Малиновского

Итальянская Дженоа продолжает работать в продвижении своего бренда благодаря известным людям из других сфер.

Пресс-служба «грифонов» опубликовала серию снимков легендарного рестлера Марка Уильяма Келвея также известного как Undertaker в недавно представленных футболках.

GENOA CFC x UNDERTAKER



⚫️🍯 pic.twitter.com/SP11CuRKF5 — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

𝐈𝐓 𝐆𝐎𝐓 𝐃𝐀𝐑𝐊𝐄𝐑 ⚫️🍯 pic.twitter.com/noVg6T5Quy — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭𝐚𝐤𝐞𝐫 wearing Genoa 𝐭𝐡𝐢𝐫𝐝 jersey ⚫️🍯 pic.twitter.com/A3UDxHLNHt — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 12, 2024

Третий комплект формы выполнен в черном цвете с золотистыми вставками. Его официальная презентация с участием ряда итальянских рэперов состоялась две недели назад.

🌑 The Ǥøłđɇn̷ Dark side of Genoa ✨



✍️ Noi non siamo come nessun altro.



Fuori ora la nostra nuova terza maglia 👉 https://t.co/8XawveRuxg pic.twitter.com/I8EvikOCpb — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 29, 2024

Отметим, что Дженоа не впервые пользуется услугами звезд для различных промо.

В прошлом году в презентации третьего комплекта формы принимала участие американская певица албанского происхождения Рита Ора, а в рекламной кампании, которая продвигала продажу абонементов на домашние матчи клуба использовалась песня известной в Италии певицы Аннализы Скарроне, которую позже активно начали использовать фанаты команды, за которую выступает Руслан Малиновский.

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