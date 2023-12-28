iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известная певица приняла участие в презентации формы Дженоа

Клуб Руслана Малиновского сыграет против Интера в специальном комплекте.
Сегодня, 16:18
Рита Ора / Getty Images
Рита Ора / Getty Images

Итальянская Дженоа в текущем году отпраздновала 130-летний юбилей со дня основания клуба.

В честь данного знаменательного события клуб Руслана Малиновского выпустил специальный комплект формы, в котором проведет последний матч в 2023.

Сегодня, 28 декабря, "грифоны" сыграют против Интера в футболках золотистого цвета, которые были презентованы накануне. В презентации приняла участие известная британская певица албанско-косовского происхождения Рита Ора.

Читай также: Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа

Отметим, что матч между Дженоа и Интером начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

Статьи по теме

Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев, Довбик ворвался в ТОП-5 Зинченко возглавляет список самых дорогих украинцев, Довбик ворвался в ТОП-5
Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло Дженоа с Малиновским сумела дожать Сассуоло
Джилардино: Малиновский может многое решать на поле благодаря своей гибкости Джилардино: Малиновский может многое решать на поле благодаря своей гибкости
Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус Участие Малиновского в голе в обзоре матча Дженоа - Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Дубль Гарначо и победный гол Хейлунда в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина преследует Данию, Сенегал и Иран
просмотров

Последние новости

Европа16:49
Бывший форвард Жироны: Если Довбик продолжит так играть, большие клубы им заинтересуются
16:40
Экстра-лига по футзалу: Ураган одержал победу над ХИТом
Биатлон16:25
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
Европа16:18
Известная певица приняла участие в презентации формы Дженоа
Бокс15:35
Уайлдер признался, о чем пообщался с Паркером после провального боя
Киберспорт15:30
Пять главных событий 2023 года: Киберспорт
Европа15:16
Новичок Барселоны высказался об адаптации в клубе
Украина14:59
"Все будет решаться совместно с клубом": Судаков сделал заявление о потенциальном трансфере
Бокс14:27
Известный тренер объяснил провал Уайлдера в бою с Паркером
Европа13:58
Реал принял окончательное решение о будущем Анчелотти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK