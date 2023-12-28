Известная певица приняла участие в презентации формы Дженоа

Клуб Руслана Малиновского сыграет против Интера в специальном комплекте.

Итальянская Дженоа в текущем году отпраздновала 130-летний юбилей со дня основания клуба.

В честь данного знаменательного события клуб Руслана Малиновского выпустил специальный комплект формы, в котором проведет последний матч в 2023.

Сегодня, 28 декабря, "грифоны" сыграют против Интера в футболках золотистого цвета, которые были презентованы накануне. В презентации приняла участие известная британская певица албанско-косовского происхождения Рита Ора.

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Отметим, что матч между Дженоа и Интером начнется в 21:45 по киевскому времени.

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