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Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа

Тренер Дженоа похвалил украинца, который постепенно становится важным игроком стартового состава.
Сегодня, 00:54
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В рамках 16-го тура итальянской Серии А Дженоа и Ювентус поделили очки, сыграв вничью 1:1.

После матча главный тренер "грифонов" Альберто Джилардино отметил игру Руслана Малиновского, которого он использует не так близко к атаке, как это было раньше в карьере украинца.

"Я не менял его технические настройки, а лишь поправил тактические. Думаю, что в данный момент его карьеры игра в этой роли делает его лучше", - цитирует итальянца Pazzi Di Fanta.

"У него есть сила в ногах, он влияет на игру. Он провел важную игру, как игрок, которым он является. Как я уже сказал, цель этого матча – поставить Ювентус в затруднительное положение, воспользовавшись его качествами".

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В нынешнем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 15 матчах Дженоа во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Серия А Альберто Джилардино Руслан Малиновский

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