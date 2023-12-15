Дженоа - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 15.12.2023

Команда украинца сделала подарок Интеру, который теперь может оторваться от своего главного преследователя.

В пятницу, 15 декабря, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис программу 16-го тура итальянской Серии А открывали Дженоа и Ювентус.

Матч нельзя назвать каким-то впечатляющим, но без голов он все же не прошел.

В середине второго тайма "старая синьора" заработала право на 11-метровый удар, который успешно реализовал Федерико Кьеза.

Сразу после перерыва "грифоны" сумели отыграться за счет комбинации, в которой поучаствовал Руслан Малиновский.

Хозяева поля убежали в атаку и путем переброса мяча от одного игрока к другому оказались в штрафной соперника. В итоге мяч оказался у Альберта Гудмундссона, который с близкого расстояния восстановил паритет.

В целом вторая половина поединка прошла при равной игре, а потому неудивительно, что судья зафиксировал ничейный результат, который больше устраивает Дженоа.

Команда Малиновского на старте тура занимает 14-е место, имея 16 очков. Ювентус же не смог обойти Интер в борьбе за лидерство: второе место и 37 очков.

Читай также: Глава судейского корпуса АПЛ: Было бы глупо отказываться от VAR, который исправил явные ошибки

Статистика матча Дженоа - Ювентус 16-го тура Серии А

Дженоа - Ювентус 1:1

Голы: Гудмундссон, 48 - Кьеза, 28.

Ожидаемые голы (xG): 1,00 - 1,80

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 14 - 12

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Дрэгушин - Сабелли (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Малиновский, Васкес (Экубан, 46) - Мессиас (Хапс, 90+3), Гудмундссон.

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данилу - Камбьясо (Йылдиз, 88), Маккенни, Локателли, Миретти (Илинг-Джуниор, 74), Костич (Веа, 68) - Кьеза, Влахович (Милик, 68).

Предупреждения: Бадель, Малиновский - Данилу, Маккенни, Милик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!