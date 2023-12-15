iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дженоа - Ювентус 1:1: обзор матча и результат игры 15.12.2023

Команда украинца сделала подарок Интеру, который теперь может оторваться от своего главного преследователя.
Вчера, 23:44
Дженоа / Getty Images
Дженоа / Getty Images

В пятницу, 15 декабря, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис программу 16-го тура итальянской Серии А открывали Дженоа и Ювентус.

Матч нельзя назвать каким-то впечатляющим, но без голов он все же не прошел. 

В середине второго тайма "старая синьора" заработала право на 11-метровый удар, который успешно реализовал Федерико Кьеза.

Сразу после перерыва "грифоны" сумели отыграться за счет комбинации, в которой поучаствовал Руслан Малиновский.

Хозяева поля убежали в атаку и путем переброса мяча от одного игрока к другому оказались в штрафной соперника. В итоге мяч оказался у Альберта Гудмундссона, который с близкого расстояния восстановил паритет.

В целом вторая половина поединка прошла при равной игре, а потому неудивительно, что судья зафиксировал ничейный результат, который больше устраивает Дженоа.

Команда Малиновского на старте тура занимает 14-е место, имея 16 очков. Ювентус же не смог обойти Интер в борьбе за лидерство: второе место и 37 очков.

Читай также: Глава судейского корпуса АПЛ: Было бы глупо отказываться от VAR, который исправил явные ошибки

Статистика матча Дженоа - Ювентус 16-го тура Серии А

Дженоа - Ювентус 1:1
Голы: Гудмундссон, 48 - Кьеза, 28.

Ожидаемые голы (xG): 1,00 - 1,80
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 14 - 12

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Дрэгушин - Сабелли (Вольякко, 84), Френдруп, Бадель, Малиновский, Васкес (Экубан, 46) - Мессиас (Хапс, 90+3), Гудмундссон.

Ювентус: Щесны - Гатти, Бремер, Данилу - Камбьясо (Йылдиз, 88), Маккенни, Локателли, Миретти (Илинг-Джуниор, 74), Костич (Веа, 68) - Кьеза, Влахович (Милик, 68).

Предупреждения: Бадель, Малиновский - Данилу, Маккенни, Милик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус дженоа Серия А Руслан Малиновский

Статьи по теме

Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа
Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге Ювентус нашел замену Влаховичу в Бундеслиге
Боттас - о смене курса Заубер: Это то, что нам нужно Боттас - о смене курса Заубер: Это то, что нам нужно
Monte уступили Virtus.pro на ESL Challenger Atlanta 2023 Monte уступили Virtus.pro на ESL Challenger Atlanta 2023
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 101:02
Боттас - о смене курса Заубер: Это то, что нам нужно
Европа00:54
Джилардино - о Малиновском: В нынешней роли он влияет на игру Дженоа
Киберспорт00:32
Monte уступили Virtus.pro на ESL Challenger Atlanta 2023
Европа00:22
Тоттенхэм в меньшинстве удержал выездную победу над Ноттингем Форест
Вчера, 23:44
Европа23:44
Дженоа с Малиновским отобрали очки у Ювентуса
Киберспорт23:25
Monte - Virtus.pro: онлайн-трансляция матча ESL Challenger Atlanta 2023
Европа23:10
Глава судейского корпуса АПЛ: Было бы глупо отказываться от VAR, который исправил явные ошибки
Европа22:55
Боруссия нацелилась на подписание защитников Реала и Манчестер Юнайтед
Европа22:43
Агуэро раскритиковал Винисиуса и Родриго, которые часто прикрываются расизмом
Европа22:21
"Толстяк, будешь играть в центре": Суарес вспомнил разговор с Месси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK