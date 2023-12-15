Глава судейского корпуса АПЛ: Было бы глупо отказываться от VAR, который исправил явные ошибки

Команды, пострадавшие от решения VAR, и их фанаты явно могут поспорить с Ховардом Уэббом.

В нынешнем сезоне VAR часто подвергается критике из-за решений, которые судьи принимают с его помощью.

По мнению главы судейского корпуса АПЛ Ховарда Уэбба, никто в Англии не собирается отказываться от VAR, так как это было бы огромной ошибкой.

"Было бы глупо отказываться от инструмента, который способен убрать из игры явные ошибки – в этом сезоне их было почти 40", - цитирует англичанина BBC.

"Обычно мы видели около 100 ситуаций, исправленных с помощью VAR. Почему вы хотите убрать его и оставить эти ошибки в игре? Мы всегда ищем способы улучшить его использование посредством последовательного применения в субъективном мире футбола и более широкого использования технологий".

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"Я понимаю, что задержки во время матчей могут вызвать разочарование, но иногда они неизбежны, если вы старательно выполняете работу. VAR защищает игру от некоторых явных ошибок. Я не думаю, что многим судьям понравится мысль о том, что в каких-то крупных матчах не будет возможности исправить ошибку".

Ранее стало известно, что впервые в истории АПЛ матч чемпионата рассудит женщина - она будет работать на матче между Фулхэмом и Бернли.

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