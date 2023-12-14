Матч Премьер-лиги впервые рассудит женщина
У Ребекки Уэлч солидный послужной список.
Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в АПЛ, пишет BBC.
40-летняя арбитр рассудит поединок Фулхэм - Бернли, который состоится 23 декабря. Ранее она уже работала в рамках Премьер-лиги, но на позиции четвертого арбитра.
Также ранее в этом году Уэлч стала первой женщиной-арбитром в Чемпионшипе. Также она судила женскую Суперлигу, Лигу чемпионов и ЧМ в Австралии и Новой Зеландии.
Ранее также сообщалось, что функционер, ударивший арбитра в Турции, может получить пожизенный бан.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!