Матч Премьер-лиги впервые рассудит женщина

Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в АПЛ, пишет BBC.

40-летняя арбитр рассудит поединок Фулхэм - Бернли, который состоится 23 декабря. Ранее она уже работала в рамках Премьер-лиги, но на позиции четвертого арбитра.

Также ранее в этом году Уэлч стала первой женщиной-арбитром в Чемпионшипе. Также она судила женскую Суперлигу, Лигу чемпионов и ЧМ в Австралии и Новой Зеландии.

Ранее также сообщалось, что функционер, ударивший арбитра в Турции, может получить пожизенный бан.

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