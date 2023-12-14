Президент турецкого клуба, напавший на судью, может получить пожизненный бан

Та и клуб может оказаться под санкциями.

Экс-президент Анкарагюджю Фарук Коджа может получить пожизненную дисквалификацию, пишет Haberturk.

Напомним, бывший функционер после матча выбежал на поле и ударил главного судью, а после продолжил бить его ногами. После этого Коджа подал в отставку.

Сегодня Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) планирует вынести бывшему президенту максимальный приговор.

Ему грозит дисквалификация на 2 года (730 дней) за инцидент на поле. Еще на 400 дней дисквалификации будет назначено по статье "нападение", 60 дней – за "неспортивное поведение". Согласно регламенту, единовременное отстранение более чем на три года заменяется пожизненным баном.

Кроме того Коджа должен будет выплатить штраф в более 40 тысяч евро, а Анкарагюджю может грозить дисквалификация домашней арены на три матча.

Напомним, ранее УЕФА наказал польский клуб за беспорядки, устроенные фанатами.

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