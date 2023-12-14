Польская Легия получила серьезное наказание от УЕФА

УЕФА жестко отреагировал на поведение фанатов польской Легии, пишет Reuters.

Напомним, что во время матча ЛК между Легией и Астон Виллой польские фанаты устроили беспорядки перед стадионом.

Многие попытались попасть на стадион без билетов, ломали турникеты и устроили драку с полицейскими. В результате пострадало четыре человека, 39 были задержаны.

УЕФА отреагировал довольно жестко. Польским фанатам запрещено посещать следующие пять выездных матчей Легии. Также клуб должен выплатить 100 тысяч евро штрафа.

Ранее, напомним, была оштрафована и сборная Украины.

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