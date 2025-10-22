Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран посетил пресс-конференцию перед 2-м туром Лиги конференций. Турецкий специалист поделился мыслями о состоянии "горняков" и сравнении с варшавской Легией, сообщает официальный сайт клуба.

"Что касается Легии, я не могу делать таких комментариев. Это их собственное мнение, что они находятся в плохом положении. Относительно нас – мы смотрим только в будущее. И с этой перспективы я могу сказать только, что сейчас мы находимся в отличной ситуации. Потому что мы прогрессируем и повышаем уровень игры.

По словам тренера, Шахтер не зациклен на результатах. Как следствие, он не оценивает ситуацию команды терминами "плохо" или "отлично". Акцент "горняков" – на прогрессе футболистов, которые могли бы играть в чемпионате U-20.

"Итак, мы учимся, но мы учимся жестко. Мы учимся в трудных матчах, однако знаем, что делаем. И мы на правильном пути, даже если иногда не получаем результата. Например, против Полесья мы сделали 720 передач и 17 ударов. Это та игра, которую мы хотим видеть, и я считаю, что сейчас мы играем правильно", – добавил Туран.

Матч Шахтер – Легия запланирован на четверг, 22 октября. Поединок состоится в Кракове. Варшавяне в стартовом туре Лиги конференций минимально уступили турецкому Самсунспору.

