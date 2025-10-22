iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией

Тренер отказался сравнивать команды.
Вчера, 22:08       Автор: Антон Федорцив
Арда Туран / ФК Шахтер
Арда Туран / ФК Шахтер

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран посетил пресс-конференцию перед 2-м туром Лиги конференций. Турецкий специалист поделился мыслями о состоянии "горняков" и сравнении с варшавской Легией, сообщает официальный сайт клуба.

"Что касается Легии, я не могу делать таких комментариев. Это их собственное мнение, что они находятся в плохом положении. Относительно нас – мы смотрим только в будущее. И с этой перспективы я могу сказать только, что сейчас мы находимся в отличной ситуации. Потому что мы прогрессируем и повышаем уровень игры.

По словам тренера, Шахтер не зациклен на результатах. Как следствие, он не оценивает ситуацию команды терминами "плохо" или "отлично". Акцент "горняков" – на прогрессе футболистов, которые могли бы играть в чемпионате U-20.

"Итак, мы учимся, но мы учимся жестко. Мы учимся в трудных матчах, однако знаем, что делаем. И мы на правильном пути, даже если иногда не получаем результата. Например, против Полесья мы сделали 720 передач и 17 ударов. Это та игра, которую мы хотим видеть, и я считаю, что сейчас мы играем правильно", – добавил Туран.

Матч Шахтер – Легия запланирован на четверг, 22 октября. Поединок состоится в Кракове. Варшавяне в стартовом туре Лиги конференций минимально уступили турецкому Самсунспору.

Напомним, тренер Александр Шовковский оценил уровень соперника киевского Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер легия Арда Туран

Статьи по теме

Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций
Реал минимально одолел Ювентус Реал минимально одолел Ювентус
Нещерет отреагировал на критику Динамо Нещерет отреагировал на критику Динамо

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Реал минимально одолел Ювентус
Лига конференций23:15
Нещерет отреагировал на критику Динамо
Европа22:53
Барселона рассмотрит прощание с капитаном команды
Лига конференций22:08
Туран прокомментировал положение Шахтера перед Легией
Лига Чемпионов21:40
Лига чемпионов: Атлетик обыграл Карабах, Галатасарай одолел Буде/Глимт
Формула 121:24
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK