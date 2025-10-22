Шовковский оценил уровень Самсунспора

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с прессой перед 2-м туром основного раунда Лиги конференций. Наставник "бело-синих" поделился пысл о турецком Самсунспоре, сообщает официальный сайт клуба.

"Если мы говорим о нашем сопернике, то это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря финишному удачному спурту они заняли третье место.

Показывают достаточно агрессивную хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали во время трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно удачно выступать в лиге. В первую очередь, когда мы говорим об этой команде, мы должны понимать, что на каждом месте, в каждом звене есть сильные игроки, от которых можем ожидать любых уверенных и ярких действий. И футбол – это игра не одного-двух игроков, это игра команды. А, безусловно, индивидуальное мастерство порой решает многое", – заявил Шовковский.

Самсунспор стартовал в общем этапе турнира с победый над варшавской Легией. "Красная молния" триумфовала в столице Польши. Единственный мяч оформил нападающий Энтони Мусаба.

