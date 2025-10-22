iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шовковский оценил уровень Самсунспора

Специалист разобрал следующего соперника.
Сегодня, 20:06       Автор: Антон Федорцив
Александр Шовковский / ФК Динамо
Александр Шовковский / ФК Динамо

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский пообщался с прессой перед 2-м туром основного раунда Лиги конференций. Наставник "бело-синих" поделился пысл о турецком Самсунспоре, сообщает официальный сайт клуба.

"Если мы говорим о нашем сопернике, то это команда, которая просто фантастически провела прошлый сезон в турецкой лиге. Благодаря финишному удачному спурту они заняли третье место.

Показывают достаточно агрессивную хорошую игру, строя свои атаки за счет скоростных игроков. Также удачно поработали во время трансферного окна, привлекли в свои ряды квалифицированных игроков и продолжают довольно удачно выступать в лиге.

 

 

В первую очередь, когда мы говорим об этой команде, мы должны понимать, что на каждом месте, в каждом звене есть сильные игроки, от которых можем ожидать любых уверенных и ярких действий. И футбол – это игра не одного-двух игроков, это игра команды. А, безусловно, индивидуальное мастерство порой решает многое", – заявил Шовковский.

Самсунспор стартовал в общем этапе турнира с победый над варшавской Легией. "Красная молния" триумфовала в столице Польши. Единственный мяч оформил нападающий Энтони Мусаба.

Напомним, ранее букмекеры сделали прогноз на матч Динамо в Лиге конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Александр Шовковский Самсунспор

Статьи по теме

"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором "Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков
"Пропускаем необязательные голы": Шовковский отреагировал на очередную ничью Динамо "Пропускаем необязательные голы": Шовковский отреагировал на очередную ничью Динамо
Ребров упрекнул Динамо в потере Тымчика Ребров упрекнул Динамо в потере Тымчика

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Формула 121:24
Хорнер нашел инвесторов для покупки конюшни Формулы-1
Европа20:41
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды
Лига конференций20:18
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Лига конференций20:06
Шовковский оценил уровень Самсунспора
Бокс19:40
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри
Европа19:29
Реал определился с судьбой Алабы
Бокс18:59
"Слишком рано": Экс-чемпион оценил готовность Итаумы к бою с Усиком
НХЛ18:55
Кросби установил новый клубный рекорд
Лига конференций18:35
Ближайший матч Лиги конференций станет для Шахтера юбилейным в еврокубках
Другие страны18:19
Зиеш нашел новый клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK