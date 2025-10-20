Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Киевское Динамо в четверг, 23 октября, проведет второй матч основного этапа Лиги конференций, соперником в котором станет турецкий Самсунспор.
В предыдущем матче киевляне уступили фавориту всего турнира - английскому Кристал Пэлас (0:2), а вот Самсунспор обыграл польскую Легию (1:0).
Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч Лиги конференций Самсунспор - Динамо
В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет у турков, именно они - фавориты противостояния.
Прогноз букмекеров на матч Самсунспор - Динамо
- Победа Самсунспора - 2,00
- Ничья - 3,45
- Победа Динамо - 3,80
Коэффициент на то, что Динамо не проиграет в этой встрече, варьируется от 1,7 до 1,8.
