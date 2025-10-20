Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и кипрской командами.

Киевское Динамо в четверг, 23 октября, проведет второй матч основного этапа Лиги конференций, соперником в котором станет турецкий Самсунспор.

В предыдущем матче киевляне уступили фавориту всего турнира - английскому Кристал Пэлас (0:2), а вот Самсунспор обыграл польскую Легию (1:0).

Стартовый свисток встречи должен прозвучать в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч Лиги конференций Самсунспор - Динамо

В предстоящем матче эксперты считают, что больше шансов на победу будет у турков, именно они - фавориты противостояния.

Прогноз букмекеров на матч Самсунспор - Динамо

Победа Самсунспора - 2,00

- 2,00 Ничья - 3,45

- 3,45 Победа Динамо - 3,80

Коэффициент на то, что Динамо не проиграет в этой встрече, варьируется от 1,7 до 1,8.

Ранее ISPORT также сообщал о том, кого эксперты считают фаворитами на победу в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!