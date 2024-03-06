Кто выиграет Лигу конференций сезона-2023/24

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя третьего по статусу еврокубка.

Лига конференций - самый молодой из трех турниров Европы. На данный момент за победу в нем соревнуются шестнадцать команд.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Лигу конференций

Астон Вилла - 3,50

Фиорентина - 5,50

Лилль - 7,00

Фенербахче - 10,00

Брюгге - 13,00

Аякс - 17,00

Виктория - 19,00

Роял Унион - 19,00

На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя Лиги Европы сезона-2023/24.

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