Кто выиграет Лигу конференций сезона-2023/24
Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя третьего по статусу еврокубка.
Лига конференций - самый молодой из трех турниров Европы. На данный момент за победу в нем соревнуются шестнадцать команд.
ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Лигу конференций
- Астон Вилла - 3,50
- Фиорентина - 5,50
- Лилль - 7,00
- Фенербахче - 10,00
- Брюгге - 13,00
- Аякс - 17,00
- Виктория - 19,00
- Роял Унион - 19,00
На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя Лиги Европы сезона-2023/24.
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