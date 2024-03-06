Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24

Лучшие команды Европы ведут борьбу за право называться победителем самого статусного клубного турнира - Лиги чемпионов.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Лигу чемпионов

Манчестер Сити - 2,65

Реал - 5,50

Бавария - 7,00

Арсенал - 8,00

Интер - 9,50

ПСЖ - 12,00

На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше. К тому же, котировки букмекеров изменятся после того, как определятся все участники четвертьфинала турнира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя итальянской Серии А сезона-2023/24.

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