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Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя главного еврокубка.
Сегодня, 18:58
Кубок Лиги чемпионов / Getty Images
Кубок Лиги чемпионов / Getty Images

Лучшие команды Европы ведут борьбу за право называться победителем самого статусного клубного турнира - Лиги чемпионов.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Лигу чемпионов

  • Манчестер Сити - 2,65
  • Реал - 5,50
  • Бавария - 7,00
  • Арсенал - 8,00
  • Интер - 9,50
  • ПСЖ - 12,00

На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше. К тому же, котировки букмекеров изменятся после того, как определятся все участники четвертьфинала турнира.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя итальянской Серии А сезона-2023/24.

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