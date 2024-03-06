Кто выиграет Лигу чемпионов сезона-2023/24
Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя главного еврокубка.
Лучшие команды Европы ведут борьбу за право называться победителем самого статусного клубного турнира - Лиги чемпионов.
ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Лигу чемпионов
- Манчестер Сити - 2,65
- Реал - 5,50
- Бавария - 7,00
- Арсенал - 8,00
- Интер - 9,50
- ПСЖ - 12,00
На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше. К тому же, котировки букмекеров изменятся после того, как определятся все участники четвертьфинала турнира.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя итальянской Серии А сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!