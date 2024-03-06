Кто выиграет Лигу Европы сезона-2023/24
Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя второго по статусу еврокубка.
Шестнадцать европейских команд сражаются в плей-офф второго самого статусного клубного турнира - Лиги Европы.
ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.
Прогноз и ставки букмекеров на Лигу Европы
- Ливерпуль - 2,60
- Байер - 4,30
- Милан - 7,50
- Брайтон - 13,00
- Вест Хэм - 15,00
- Рома - 17,00
- Аталанта - 17,00
- Спортинг - 19,00
На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!