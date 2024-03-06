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Кто выиграет Лигу Европы сезона-2023/24

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя второго по статусу еврокубка.
Сегодня, 19:10
Кубок Лиги Европы / Getty Images
Кубок Лиги Европы / Getty Images

Шестнадцать европейских команд сражаются в плей-офф второго самого статусного клубного турнира - Лиги Европы.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Лигу Европы

  • Ливерпуль - 2,60
  • Байер - 4,30
  • Милан - 7,50
  • Брайтон - 13,00
  • Вест Хэм - 15,00
  • Рома - 17,00
  • Аталанта - 17,00
  • Спортинг - 19,00

На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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