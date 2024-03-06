Кто выиграет Лигу Европы сезона-2023/24

Узнай на ISPORT мнение букмекеров касаемо возможного победителя второго по статусу еврокубка.

Шестнадцать европейских команд сражаются в плей-офф второго самого статусного клубного турнира - Лиги Европы.

ISPORT рассказывает, какие расклады предлагают букмекеры и кого они видят фаворитом на завоевания трофея на данный момент.

Прогноз и ставки букмекеров на Лигу Европы

Ливерпуль - 2,60

Байер - 4,30

Милан - 7,50

Брайтон - 13,00

Вест Хэм - 15,00

Рома - 17,00

Аталанта - 17,00

Спортинг - 19,00

На остальные команды идет коэффициент 20,00 и выше.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на победителя Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!