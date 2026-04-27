Усик - Верховен: прогноз на бой 23.05.2026

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 KO) в своем ближайшем бою встретится в ринге с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном (66-10, 21 KO).

Поединок украинского и нидерландского бойцов запланирован на 23 мая 2026 года. В качестве места проведения боя была выбрана египетская Гиза.

При этом Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал этот поединок, а на его кону будет стоять титул организации.

Свой последний бой Усик провел в июле 2025 года, одержав победу нокаутом в пятом раунде над британцем Даниэлем Дюбуа в их реванше и во второй раз в карьере став абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона. Однако затем украинский боксер потерял этот статус, объявив 17 ноября, что добровольно освобождает пояс WBO. Титул в итоге перешел британцу Фабио Уордли, который был повышен с временного до полноценного чемпиона организации.

Ожидалось, что следующим соперником Усика должен был стать Деонтей Уайлдер, однако переговоры с американским экс-чемпионом завершились безрезультатно. 27 февраля 2026 года было официально анонсировано, что 39-летний украинец встретится в ринге с Рико Верховеном.

37-летний Верховен - один из наиболее выдающихся кикбоксеров всех времен. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе промоушена Glory и является автором многочисленных рекордов, включая наибольшее число выигранных титульных боев (14) и наибольшее количество побед в целом (28).

За свою карьеру нидерландский боец провел 76 боев, одержав 66 побед, 21 из которых нокаутом. В своем последнем поединке в июне 2025 года он защитил титул, одолев россиянина Артема Вахитова, после чего покинул Glory.

Коэффициент и ставки на бой Усик - Верховен

В предстоящем поединке Александр Усик считается безоговорочным фаворитом. По мнению экспертов, украинец должен одержать победу над соперником-кикбоксером Рико Верховеном.

Прогноз букмекеров на бой Усик - Верховен:

Победа Усика : 1.04

: 1.04 Ничья : 31.00

: 31.00 Победа Верховена: 9.00

При этом досрочная победа Усика оценивается в 1.18, а Верховена - в 12.00. Коэффициент на итоговый успех украинца решением судей составляет 5.33, а нидерландца - 36.00.

Статистика боев Усик - Верховен

Очевидно, что украинский и нидерландский бойцы ранее не встречались в ринге. Усик на данный момент провел 24 боя на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. На счету Верховена свыше 70 поединков, а также у него есть опыт одного боксерского боя, когда в апреле 2014 года он нокаутировал во втором раунде венгра Яноша Финферу.

Статистика боев

Усик - Верховен

24 победы 66

15 нокаутом 21

0 ничьи 0

0 поражения 10

