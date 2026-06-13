Кабайел привлёк легенду бокса, чтобы тот заставил Усика выйти на ринг

Временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Агит Кабайел встретился с Майком Тайсоном, чтобы призвать Александра Усика выйти на ринг против него и защитить пояс WBC.

В шуточном ролике Тайсон эмоционально обратился к Усику и призвал его принять вызов, заявив, что бой необходим для дивизиона и больших финансовых интересов: "Усик, бро! Мы ждём тебя! Ты нам нужен, Усик! Усик, малыш, приезжай и забери это, нам нужны эти деньги! Давай же!"

Сам Кабайел также обратился к украинцу с призывом не откладывать решение и согласиться на поединок с обязательным претендентом:

Усик, почему ты не берёшь трубку? Возможно, пришла пора поговорить со старшим братом Майком. Знаю, ты в курсе, какая сейчас у нас с тобой ситуация. Я в Германии.

TYSON WANTS USYK 👀



Agit Kabayel is calling in the big guns to get a fight with Oleksandr Usyk 🤣😤 pic.twitter.com/Lbct5BljjR — Ring Magazine (@ringmagazine) June 12, 2026

К слову, промоутер рассказал,как Итаума может побороться за один из титулов Усика.

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