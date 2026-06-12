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"Есть хороший бой": Промоутер рассказал, как Итаума может побороться за один из титулов Усика

Британца могут свести в ринге с временным чемпионом WBC в случае отказа украинца от пояса.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, подумывает над тем, чтобы устроить ему титульный бой с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

Функционер считает, что этот поединок будет возможен, если действующий обладатель титула WBC Александр Усик откажется проводить защиту против немца и освободит пояс.

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"У нас есть один хороший бой для Итаумы против другого нашего бойца - Кабайела.

WBC сказал, что Усик должен защищать титул против него. Так что у нас есть 30-дневный период, чтобы попытаться согласовать условия, или бой уйдет на промоутерские торги. Если же Усик не захочет драться, то ему придется освободить пояс", - приводит слова Уоррена Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Кабайел озвучил ультиматум Усику.

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