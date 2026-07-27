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Футбол

Саудовский клуб нацелился на звезду Баварии

Луис Диас интересен Аль-Хилялю.
Сегодня, 22:23       Автор: Андрей Безуглый
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Аль-Хиляль готовит предложение по Луису Диасу, пишет L’Equipe.

Саудовский клуб готов предложить Баварии около 70 млн евро за 29-летнего колумбийца.

Сам футболист, в целом, заинтересован в предложении, однако Бавария предпочла бы сохранить игрока в клубе.

Пока еще Аль-Хиляль официально не связывался с Баварией.

В прошлом сезоне Луис Диас провел 51 матч, отличившись 26 голами и 23 ассистами.

Ранее также сообщалось, что еще Челси хочет подписать опытного нападающего.

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