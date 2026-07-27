Ред Булл нанял человека, который заменит Марко

Ред Булл сумел переманить ключевого сотрудника у Мерседес, пишет RacingNews365.

Глава молодежной программы немецкой команды Гвен Лагрю решил присоединится к "быкам".

В новой команде он займет то же место и будет выполнять работу, которую ранее делал Гельмут Марко.

К своим новым обязанностям Лагрю приступит лишь в следующем году.

Стоит отметить, что именно французский специалист в свое время привел в Мерседес Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

Ранее также Антонелли прокомментировал свой подиум в Венгрии.

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