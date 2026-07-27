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Футбол

Боруссия выкупит еще одного греческого таланта

Константинос Карецас обошелся в немалую сумму.
Сегодня, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Константинос Карецас / Getty Images
Константинос Карецас / Getty Images

Боруссия договорилась с Генком о трансфере Константиноса Карецаса, пишет Патрик Бергер.

18-летний греческий хавбек обойдется дортмундскому клубу в 32 млн евро с учетом бонусов.

Сам же игрок получил от Боруссии солидный контракт до 2031 года.

В прошлом сезоне Карецас провел 49 матчей, отличившись тремя голами и восемнадцатью результативными пасами, став лучшим ассистентом Генка.

Ранее также Арсенал выкупил другого греческого таланта из Бельгии.

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