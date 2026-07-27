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Футбол

Челси хочет подписать еще одного ветерана

Джордан Хендерсон может пополнить команду Алонсо.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Челси лидирует в гонке за английским хавбеком, пишет Фабрицио Романо.

Речь идет о 36-летнем Джордане Хендерсоне, однако не только "синие" проявляют интерес.

По информации инсайдера, в услугах ветерана заинтересованы еще пара английских клубов, однако Челси опережает их всех.

Учитывая возраст игрока и его остаток по контракту, Брентфорд не сможет получить огромные деньги за полузащитника.

Ранее также сообщалось, что еще Челси хочет подписать опытного нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джордан Хендерсон

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