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Легенда АПЛ станет одноклубником Ярмолюка

Джордан Хендерсон станет игроком Брентфорда.
Сегодня, 11:59       Автор: Василий Медвидь
Джордан Гендерсон / Getty Images
Джордан Гендерсон / Getty Images

Англичанин Джордан Хендерсон вернется на родину после периода в Аль-Иттифаке и Аяксе.

Как сообщает Давид Орнштейн, полузащитник станет игроком Брентфорда. Переход состоится на правах свободного агента.

Хендерсон подпишет контракт на 2 года. Финансовые детали контракта пока неизвестны.

Напомним, ранее Брентфорд продал своего опытного полузащитника в Арсенал

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