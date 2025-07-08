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Футбол

Арсенал договорился о трансфере конкурента Ярмолюка

Кристиан Ньоргор получит шанс поиграть за признанный гранд английского футбола.
Сегодня, 14:54       Автор: Василий Медвидь
Кристиан Ньоргор / Getty Images
Кристиан Ньоргор / Getty Images

Лондонский Арсенал бюджетно улучшит глубину линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» договорились о переходе Кристиана Ньоргора из Брентфорда. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

Официальное объявление о переходе датчанина стоит ожидать в ближайшие дни. Детали контракта неизвестны.

Стоит отметить, что Кристиан был конкурентом Егора Ярмолюка за место в старте Брентфорда.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал усилится игроком принципиального соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Кристиан Ньоргор

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