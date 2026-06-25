Арсенал выкупил арендованного защитника Байера
Арендованный Арсеналом у Байера защитник Пьеро Инкапье станет полноценным игроком лондонской команды.
Об этом информирует официальный сайт "канониров".
Детали контракта 24-летнего эквадорца с Арсеналом не разглашаются, только сообщается, что клуб активировал опцию выкупа игрока.
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По данным Transfermarkt, лондонский клуб заплатил Байеру компенсацию в размере 52 миллионов евро.
Эквадорский защитник официально станет игроком "канониров" с 1 июля 2026 года.
В минувшем сезоне Инкапье провел в составе Арсенала во всех турнирах 39 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет игрока Ромы.
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