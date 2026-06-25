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Футбол

Арсенал выкупил арендованного защитника Байера

Пьеро Инкапье продолжит выступления за "канониров" на постоянной основе.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Пьеро Инкапье / Getty Images
Пьеро Инкапье / Getty Images

Арендованный Арсеналом у Байера защитник Пьеро Инкапье станет полноценным игроком лондонской команды.

Об этом информирует официальный сайт "канониров".

Детали контракта 24-летнего эквадорца с Арсеналом не разглашаются, только сообщается, что клуб активировал опцию выкупа игрока.

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По данным Transfermarkt, лондонский клуб заплатил Байеру компенсацию в размере 52 миллионов евро.

Эквадорский защитник официально станет игроком "канониров" с 1 июля 2026 года.

В минувшем сезоне Инкапье провел в составе Арсенала во всех турнирах 39 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал подпишет игрока Ромы.

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