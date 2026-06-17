Арсенал подпишет игрока Ромы

Полузащитник Ромы Куадио Коне может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, пишет Calciomercato.

Отмечается, что Арсенал выиграл борьбу за игрока среди Интера, ПСЖ и мадридского Атлетико.

Добавим, что канониры уже достигли договорённости с представителями игрока. Он обойдётся лондонской команде в 50 миллионов евро.

По данным источника, Рома будет пытаться продать полузащитника до конца июня, чтобы выполнить финансовые требования УЕФА.

А вот кто уже осуществил трансфер, так это мадридский Реал. Команда объявила о переходе Бернарду.

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