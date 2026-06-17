iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал подпишет игрока Ромы

Лондонский клуб договорился с окружением хавбека.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Куадио Коне / Getty Images
Куадио Коне / Getty Images

Полузащитник Ромы Куадио Коне может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, пишет Calciomercato.

Отмечается, что Арсенал выиграл борьбу за игрока среди Интера, ПСЖ и мадридского Атлетико.

Добавим, что канониры уже достигли договорённости с представителями игрока. Он обойдётся лондонской команде в 50 миллионов евро.

По данным источника, Рома будет пытаться продать полузащитника до конца июня, чтобы выполнить финансовые требования УЕФА.

А вот кто уже осуществил трансфер, так это мадридский Реал. Команда объявила о переходе Бернарду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Арсенал Лондон

Статьи по теме

Бетис и Вильярреал претендуют на украинского форварда Бетис и Вильярреал претендуют на украинского форварда
Арсенал нацелился на лучшего бомбардира Ювентуса Арсенал нацелился на лучшего бомбардира Ювентуса
Довбик может вернуться в Испанию Довбик может вернуться в Испанию
Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны Челси и Арсенал хотят подписать звёздного полузащитника Барселоны

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием Англии и Португалии
просмотров
Свитолина стартовала победой над росиянкой на турнире в Берлине
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Бокс14:52
Чисора назвал сумму, за которую Усик выйдет против Кабайела
Формула 114:35
ФИА подтвердила переход на V8
Лига Европы14:15
Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы
Европа13:53
Арсенал подпишет игрока Ромы
Европа13:32
Реал объявил о переходе Бернарду
Бокс12:53
Мейвезеру грозит тюрьма до 20 лет
Европа12:24
Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги
ЧМ-202611:54
ЧМ-2026: Анонс дня — Португалия vs ДР Конго, Англия vs Хорватия, Гана vs Панама
Бокс11:51
Фьюри: Усик боится 21-летнего Итаумы. Он проигрывал кикбоксёру
Лига конференций11:31
ЛНЗ, Полесье и Динамо узнали возможных соперников во втором раунде квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK