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Реал объявил о переходе Бернарду

Сменил АПЛ на Ла Лигу.
Сегодня, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после девяти лет в Манчестер Сити сменил команду.

На официальном сайте Реала сообщается, что 31-летний хавбек подписал контракт с командой до 2028 года и перешёл в неё на правах свободного агента.

Ранее об этом сообщал инсайдер Фабрицио Романо, который в своём посте поделился подробностями сделки Силвы и испанской команды.

Напомним, что за девять лет в Ман Сити Бернарду стал шестикратным чемпионом Англии, а в 2023 году выиграл Лигу чемпионов.

К слову, игрок  Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бернарду Силва

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