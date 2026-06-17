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Футбол

Игрок Барселоны может стать новой звездой Саудовской лиги

Рафинья готов изменить свою карьеру после ЧМ.
Сегодня, 12:24       Автор: Валентина Чорноштан
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Рафинья, который ранее был уверен в своей карьере в Барселоне, после чемпионата мира может сменить своё мнение.

Бразильский вингер может перейти в саудовский Аль-Хиляль после их выгодного предложения, об этом сообщает Diario Sport.

Однако сейчас Рафинья полностью сосредоточен на выступлениях за сборную Бразилии и не хочет отвлекаться на вопросы трансфера.

Но, как передаёт источник, после окончания Мундиаля вингер вернётся к вопросу, стоит ли менять команду или остаться в Барселоне.

К слову, сборная Франции победила, но первый тайм стал антирекордным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Саудовская Аравия Аль-Хилаль

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