Франция победила, но первый тайм стал антирекордным
Накануне состоялся матч Франции против Сенегала. Хотя подопечные Дидье Дешама смогли разгромить своих соперников, французы также отметились антирекордом.
"Трёхцветные" долго не могли вскрыть оборону соперника и открыли счёт только после перерыва.
Следовательно, в первой половине встречи французы нанесли всего один удар по воротам и ни разу не попали в створ. По данным статистики, у французской сборной ожидаемых голов было 0,02 xG.
Тем самым это худший показатель сборной на групповом этапе чемпионата мира с 1966 года.
1 - La France n'a tenté qu'un seul tir en première période ce soir, son plus faible total lors d'un match de poules de la Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition (1966).— OptaJean (@OptaJean) June 16, 2026
Rodage ? pic.twitter.com/4x2CQUtg5O
К слову, звезда сборной Аргентины повторил рекорд легендарного немца.
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