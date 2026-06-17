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Футбол

Франция победила, но первый тайм стал антирекордным

Провалила первую сорокопятиминутку.
Сегодня, 10:22       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Накануне состоялся матч Франции против Сенегала. Хотя подопечные Дидье Дешама смогли разгромить своих соперников, французы также отметились антирекордом.

"Трёхцветные" долго не могли вскрыть оборону соперника и открыли счёт только после перерыва.

Следовательно, в первой половине встречи французы нанесли всего один удар по воротам и ни разу не попали в створ. По данным статистики, у французской сборной ожидаемых голов было 0,02 xG.

Тем самым это худший показатель сборной на групповом этапе чемпионата мира с 1966 года.

К слову, звезда сборной Аргентины повторил рекорд легендарного немца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу

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